Швед Эдвин Ангер выиграл лыжный спринт на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский лыжник Эдвин Ангер выиграл спринт на зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне. В финальном заезде он показал время 3 мин. 08,72 сек, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Серебро и бронза обрели норвежскую прописку благодаря Николаю (3 мин. 13,22 сек) и Александеру Холмбе (3 миню 16,72 сек).
Что касается белорусов, то Глеба Шакеля, занявшего 32-е место в итоговом протоколе от участия в четвертьфиналах отделили лишь две позиции. Еще один белорус Михаил Морозов завершил квалификационные заезды на 68-м месте.
В активе команды Беларуси две награды: золото хоккеиста Ильи Корзуна и бронзовая медаль Юлии Ковалевской в биатлоне.
Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-