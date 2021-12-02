Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победителя на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами - 22 мин. 58,7 сек. (1 промах). Второе место занял французский спортсмен Эмильен Жаклен (отставание - 18 сек., 1 промах). Бронза у еще одного француза Кантена Фийон-Майе (отставание - 21,5 сек., 1 промах).
Что касается белорусских спортсменов, то Максим Воробей 41-й (отставание - 1 мин. 49,2 сек., 1 промах), Сергей Бочарников 42-й (отставание - 1 мин. 49,5 сек., 1 промах), Антон Смольский 45-й (отставание - 1 мин. 53,5 сек., 3 промаха), Дмитрий Лазовский 50-й (отставание - 2 мин. 00,3 сек., 2 промаха), Никита Лобастов 89-й (отставание - 3 мин. 00,3 сек., 2 промаха).
Всего стартовали 114 биатлонистов.
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