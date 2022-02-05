Швед Вальтер Валльберг стал олимпийским чемпионом по могулу

Вальтер Валльберг. Фото Getty Images
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шведский спортсмен Вальтер Валльберг выиграл золото в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старт турнира вышли 20 могулистов, из которых в суперфинал состязаний пробились шестеро лучших. В итоге 21-летний Валльберг, ранее не имевший побед на этапах Кубка мира, показал результат 83,23 балла и стал олимпийским чемпионом. На серебряной позиции расположился обладатель золота Игр-2018 Микаэль Кингсбери из Канады, набравший 82,18 очка. Бронзу завоевал представитель Японии Икума Хоришима (81,48).
Завтра на старт олимпийского финала по могулу выйдут девушки.-0-