Шведка Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону во Франции

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Анси (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами победительница преодолела за 35 мин. 21,7 сек., допустив два промаха.

На 10,7 сек. от лидера отстала француженка Жюли Симон, у которой остались две незакрытые мишени на стрельбище. Бронзу выиграла россиянка Кристина Резцова - отставание 12,1 сек. (2 промаха).

Что касается белорусок, то Анна Сола финишировала 12-й (отставание 41,8 сек., 3 промаха). Динара Алимбекова - 19-я (1 мин. 45,5 сек., 5 промахов).

Всего стартовали 30 спортсменок.-0-