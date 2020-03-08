Шведка Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе КМ по лыжному спорту в Холменколлене

Тереза Йохауг и Фрида Карлссон. Фото NordicFocus
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Фрида Карлссон выиграла золото в 30-километровой гонке с массовым стартом классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Холменколлене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Расстояние в 30 км победительница преодолела за 1 час 22 мин. 19,1 сек. Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг, отставшая от победительницы на 1,2 сек. Бронза у шведки, Эббы Андерссон, уступившей своей соотечественнице на финише 20,9 сек.
Фото NordicFocus
Белорусская лыжница Инна Луконина финишировала на 46-й позиции итогового протокола (отставание от победительницы 10 мин. 14,4 сек).-0-