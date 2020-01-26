Шведка Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ в Поклюке

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира, который прошел в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ханна Эберг преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 мин. 14,4 сек., допустив один промах на третьем огневом рубеже (0+0+1+0). На второй позиции расположилась итальянка Лиза Витоцци (отставание 6,5 сек.,(0+0+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 27,6 сек., 0+0+0+0).

Белоруска Ирина Кривко стала 18-й, уступив лидеру гонки 2 мин. 5,4 сек. (0+1+1+0). Всего стартовали 30 участниц.

Белорусский атлет Сергей Бочарников занял сегодня 30-е место в аналогичной гонке у мужчин. Победу отпраздновал француз Кентен Фийон-Майе, второе место у немца Бенедикта Долля, третьим стал норвежец Йоханнес Бё.-0-

Фото IBU