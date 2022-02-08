Шведка Юнна Сундлинг выиграла золото Олимпиады в лыжном спринте

Юнна Сундлинг. Фото championat.com
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Юнна Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в коньковом спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионка мира - 2021 Сундлинг выиграла абсолютно все старты соревнований: квалификацию, четвертьфинал, полуфинал и финальный забег. Серебро досталось еще одной шведке и лидеру текущего сезона в спринте Майе Дальквист, которая уступила подруге по команде почти 3 секунды. Бронзовая медаль досталась действующей обладательнице Большого хрустального глобуса из США Джессике Диггинс.-0-