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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Майя Дальквист выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победное время скандинавской спортсменки - 3 мин. 01,81 сек. Второе место заняла также шведка Йоханна Хагстрем - отставание 1,77 сек. Третья позиция осталась за норвежкой Майкен Касперсен-Фалла, финишировавшей на 2,02 сек. позже победительницы.
Участвовали в спринтерских стартах и белорусские лыжницы, завершившие свои выступления на дальних подступах к пьедесталу. Анастасия Кириллова заняла 47-е место, а Валерия Давыденко - 55-е.
Завершится этап Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке 28 ноября.-0-