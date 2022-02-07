Шведка Сара Хектор выиграла олимпийское золото в гигантском слаломе

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шведская горнолыжница Сара Хектор стала чемпионкой Олимпийских игр в гигантском слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер сезона в этой дисциплине Сара Хектор уверенно выиграла первую попытку, но во второй показала только восьмой результат. Тем не менее, общее время обеих трасс у шведки оказалось наименьшим - 1 мин. 55,69 сек. Серебро завоевала представительница Италии Федерика Бриньоне, по сумме уступившая чемпионке 0,28 сек. Четыре года назад в Корее итальянка была в слаломе-гиганте третьей. Бронзовую медаль выиграла действующая чемпионка мира в этой дисциплине Лара Гут-Бехрами (+0,72 сек. отставания). После первой трассы швейцарка шла только восьмой, но взошла на пьедестал за счет лучшего результата во второй попытке.

Следующий старт у горнолыжниц на Играх в Пекине пройдет 9 февраля, девушки будут соревноваться в слаломе.-0-