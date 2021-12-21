Шведка Сара Шестрем выиграла золото ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м вольным стилем

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Сара Шестрем выиграла золото чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ) на дистанции 50 м вольным стилем, установив новый рекорд планетарных форумов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время скандинавской пловчихи 23,08 сек. Также взошли на пьедестал в заключительном личном финальном заплыве чемпионата Раноми Кромовидьойо из Нидерландов - 23,31 сек. и полька Катажина Васик - 23,40 сек. Участвовала в этом виде программы и белоруска Анастасия Коряковская. Она не продвинулась дальше предварительной стадии соревнований, заняв по их итогам 18-е место.

В эстафетном заплыве 4х100 м комплексным плаванием у мужчин тройку сильнейших команд возглавили пловцы из Италии. Лоренцо Мора, Николо Мартиненги, Маттео Риволта и Алессандро Миресси установили рекорд чемпионатов мира - 3 мин. 19,76 сек. Второе место заняли американцы Шейн Касас, Ник Финк, Трентон Джулиан и Райан Хелд - 3 мин. 20,50 сек. Замкнули тройку призеров россияне Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щеголев - 3 мин. 20,65 сек.

В аналогичном виде программы у женщин золотые медали выиграла дружина Швеции, в составе которой на старт выходили Луиза и Софи Ханссон, Сара Шестрем и Мишель Колеман. Скандинавские спортсменки установили рекорд Европы - 3 мин. 46,20 сек. Второе место заняли канадки Кайли Масс, Сидни Пикрем, Маргарет Макнил и Кайла Санчес - 3 мин. 47,36 сек. Бронзу завоевали китаянки Пен Сюйвей, Тан Цяньтин, Чжан Юйфэй и Чэн Юйцзе с результатом 3 мин. 47,41 сек., это новый рекорд Азии.

Таким образом, на завершившемся в Абу-Дабе планетарном форуме на короткой воде белорусская команда завоевала золотую медаль силами Ильи Шимановича, который первенствовал на дистанции 100 м брассом.-0-