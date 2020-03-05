Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в "Раубичах"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Ингела Андерссон выиграла спринтерскую гонку на финальном этапе Кубка IBU по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 7,5 км спортсменка преодолела за 20 мин. 40,9 сек. Уступив шведке 4,5 сек., на второй позиции расположилась француженка Каролин Коломбо. Третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (отставание 4,7 сек.)
Биатлонистка сборной Беларуси Аделина Сабитова заняла 27-е место.
Продолжатся соревнования сегодня спринтом у мужчин в 14.00. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).
В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.
Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринте 4 марта.-0-
Фото Дениса Костюченко