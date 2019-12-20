Шведская биатлонистка Йоханна Скоттхейм выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Йоханна Скоттхейм выиграла спринт третьего этапа Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шведка допустила один промах на первом огневом рубеже и преодолела 7,5 км за 21 мин. 12 сек. Второе время показала ее партнерша по команде Анна Магнуссон (отставание 14,3 сек.). На третьей позиции расположилась украинка Анастасия Меркушина, уступившая победительнице 17,6 сек.

Представительницы сборной Беларуси Елена Кручинкина и Аделина Сабитова стали 14-й и 55-й соответственно.

Среди белорусских мужчин в аналогичной дисциплине лучший результат сегодня показал Антон Смольский - 16-е место.

Антон Смольский стал 16-м в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе Первое время показал норвежец Александр-Фьельд Андерсен, преодолевший 10 км за 25 мин. 45,8 сек. Вторым стал спортсмен из США Пол Шоммер (отставание 19,5 сек.). Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат (отставание 40,1 сек.).

Завершится третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе 21 декабря.-0-