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05 февраля 2020, 08:48

Шведская "Фрелунда" в четвертый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов

Фото frolundaindians.com
Фото frolundaindians.com

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты шведского клуба "Фрелунда" из Гетеборга во второй раз подряд и четвертый в истории стали победителями Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче, состоявшемся в чешском Градец Кралове, хозяева (хоккеисты местного клуба "Маунтфилд") вышли вперед в начале игры после броска Петра Коукала. Однако это был единственный успех чешской команды - через 10 минут Симон Яльмарсон восстановил равновесие в счете, а в концовке первого периода Макс Фриберг и Юхан Сундстрем еще дважды поразили ворота "Маунтфилда" - 3:1 в пользу гостей. Во втором и третьем периодах результат не изменился. Ранее "Фрелунда" становилась триумфатором чемпионской Лиги в 2016-м, 2017-м и 2019 годах. В 2015 году первым победителем Лиги чемпионов стал еще один шведский клуб "Лулео", а в 2018-м турнир выиграл финский "Ювяскюля".

В нынешнем сезоне ЛЧ минская "Юность" успешно выступила в групповом этапе, а в 1/8 финала дважды уступила немецкому "Мюнхену" - 2:3 (дома) и 0:6 (в гостях).-0-

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