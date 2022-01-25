Шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла гигантский слалом в Кронплатце

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская горнолыжница Сара Хектор стала победительницей гигантского слалома на этапе Кубка мира в итальянском Кронплатце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме двух попыток шведка показала результат 2 мин. 03,63 сек. Для Хектор, которая лидирует в малом зачете гигантского слалома, эта победа стала уже третьей в текущем сезоне. Второе место с отставанием 0,15 сек. заняла представительница Словакии Петра Вльгова. Третье время дня - у француженки Тессы Ворли, проигравшей победительнице 0,52 сек.
Сегодня вечером на старт слалома в австрийском Шладминге выйдут мужчины. Начало первой попытки - в 19.45 по белорусскому времени.-0-