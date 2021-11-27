Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классикой на этапе КМ в Финляндии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финишировав с итоговым показателем 24 мин. 29,4 сек., она опередила также оказавшихся на пьедестале норвежку Терезу Йохауг (отставание - 13,7 сек.) и немку Катарину Хенниг (отставание - 15,2 сек.).
Белорусская лыжница Анастасия Кириллова финишировала 50-й, показав время 27 мин. 17,3 сек. Ее соотечественница Анна Королева заняла в итоговом протоколе 54-е место (27 мин. 23,3 сек.).
Всего стартовали 72 спортсменки.
Белорусские лыжники стали обладателями четырех олимпийских лицензий на Игры в Пекине - 2022. Представлять Беларусь на главных стартах четырехлетия будут двое мужчин и две женщины. Квоты были распределены согласно рейтингу Международной федерации лыжного спорта.-0-