Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт на этапе КМ в Драммене, белоруска Полина Сероносова - 52-я

Надин Фендрих, Йонна Сундлинг и Линн Сван. Фото NordicFocus
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская спортсменка Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в норвежском Драммене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница завершила дистанцию со временем 2 мин. 38,41 сек. Второй финишировала швейцарка Надин Фендрих (отставание 0,24 сек.). Бронзовая медаль на счету еще одной шведки Линн Сван (+0,39 сек).
Белорусская лыжница Полина Сероносова финишировала на 52-м месте, не сумев пройти дальше квалификационных стартов.-0-