Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт на этапе КМ в Планице, белоруска Полина Сероносова - 49-я

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская спортсменка Юнна Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за Юнной Сундлинг, которая завершила дистанцию со временем 2 мин. 32,60 сек. финишировала ее соотечественница Стина Нильссон (отставание +0,22 сек). Бронзовая медаль досталась американке Джулии Керн (+0,79 сек).

Белорусская лыжница Полина Сероносова финишировала на 49-м месте в итоговом протоколе, не сумев пройти дальше квалификационных стартов.-0-