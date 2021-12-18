Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт на этапе КМ в Дрездене

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт коньковым ходом на этапе Кубка мира в Дрездене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат шведской спортсменки - 2 мин. 33,36 сек. Серебро выиграла еще одна шведка Йонна Сундлинг, отставшая от победительницы на 0,43 сек. Бронза у словенки Анамарии Лампич (Словения) - отставание 0,64 сек.
Что касается белорусок, то лучшая из них Анна Королева заняла 49-е место. Анастасия Кириллова стала 50-й, а Валерия Давыденко заняла 61-е место.-0-