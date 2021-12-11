Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт на этапе КМ в Швейцарии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница в финальной гонке продемонстрировала результат 2 мин. 43,89 сек. Второе место заняла швейцарская спортсменка Надин Фендрих, уступившая скандинавке 0,34 сек. Бронзу выиграла Анамария Лампич из Словении. Представительница балканской страны была медленнее победительницы на 0,74 сек.
Участвовали в спринтерских состязаниях и представительницы Беларуси. Анастасия Кириллова в итоге заняла 47-е место, а Валерия Давыденко оказалась на 62-й позиции в итоговом протоколе, а Анна Королева стала 68-й.
Помимо спринта в программе этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который 11-12 декабря принимает Давос, значатся индивидуальные гонки на 10 км свободным стилем у женщин и на 15 км свободным стилем у мужчин.