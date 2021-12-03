Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Норвегии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат победительницы в финальном забеге 3 мин. 14,1 сек. Второе место заняла американка Джесси Диггинс, уступившая скандинавской спортсменке 0,3 сек. Замкнула тройку призеров Тириль Венг из Норвегии (отставание 0,8 сек.).

Белорусская лыжница Анастасия Кириллова в решающую стадию данного вида программы не попала, заняв 43-е место.

В аналогичном виде программы у мужчин первенствовал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо – 2 мин. 52,48 сек. Второе место занял еще один представитель североевропейской страны Томас Хелланд Ларсен – отставание 0,58 сек. Француз Ришар Жюв стал бронзовым призером, уступив победителю 0,78 сек.

4 декабря на втором этапе Кубка мира по лыжам пройдут женская индивидуальная гонка на 10 км и мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.-0-