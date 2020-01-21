Шведская лыжница Марта Розенберг выиграла гонку на 5 км классикой на ЮОИ, лучшая из белорусок Анна Мачехина - 39-я

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Марта Розенберг выиграла гонку 5 км классическим стилем на зимних юношеских Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победительницы - 14 мин. 15,7 сек. Серебро завоевала швейцарка Сири Виггер, пришедшая к финишу на 12,7 сек. позже лидера. Бронзовая награда у американки Кендалл Крамер - 14 мин. 36,3 сек.
Лучшая из белорусок Анна Мачехина заняла 39-е место с результатом на финише 16 мин. 27,2 сек. Дарья Майорова финишировала 58-й. Ее итоговое время - 17 мин. 59,8 сек.
В активе команды Беларуси на III зимних юношеских Олимпийских играх две награды: золотая Ильи Корзуна в хоккее 3х3 и бронзовая медаль Юлии Ковалевской в биатлоне. Соревнования в Лозанне завершатся 22 января.-0-