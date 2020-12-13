Шведская мужская сборная выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Швеции выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Скандинавские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 мин. 31,5 сек. На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Норвегии (отставание - 5,7 сек.). Третье место у стреляющих лыжников из Германии (отставание - 44,1 сек.).
Белорусская команда заняла в эстафете 11-е место. Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский уступили победителям гонки 2 мин. 41,4 сек.
Накануне в женской эстафете первенствовали норвежки. Компанию им на пьедестале составили стреляющие лыжницы из Франции и Швеции. Белоруски заняли 10-е место.-0-