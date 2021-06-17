Шведские баскетболистки разгромили словачек на старте ЧЕ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии и французском Страсбурге начался финальный этап 38-го женского чемпионата Европы по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче группы А баскетболистки Швеции в Валенсии уверенно переиграли команду Словакии с разницей в 17 очков - 74:57. Сегодня вечером выступающие в этом квартете баскетболистки сборной Беларуси сыграют с действующим чемпионом Старого Света командой Испании. Завтра, 18 июня, подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции.

В первой встрече предварительной группы D в Страсбурге россиянки с большим трудом одолели сборную Чехии - 73:69. Позже сборная Франции сыграет с командой Хорватии.

Также сегодня пройдут матчи еще в двух квартетах:

В (Валенсия): Италия - Сербия, Греция - Черногория;

С (Страсбург): Бельгия - Босния и Герцеговина, Турция - Словения.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы - 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, - 86:66. Бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является третье место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-