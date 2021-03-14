Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Чехии

Себастьян Самуэльссон. Фото Glabal Look Press
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Швеции выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место-на-Мораве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон преодолели дистанцию за 37 мин. 41,4 сек. при семи промахах на огневых рубежах. Всего на полторы секунды отстали норвежцы, допустившие шесть промахов, третьими были американские биатлонисты, уступившие победителям 26,1 сек. при семи неточных выстрелах.
Белорусский тандем Анна Сола / Сергей Бочарников заняли 8-е место, отстав от лидеров на 1 мин. 24,3 сек.
Заключительный кубковый этап состоится с 19 по 21 марта в шведском Эстерсунде.-0-