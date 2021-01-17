Шведские гандболисты одержали вторую победу на чемпионате мира в Египте

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Швеции одержали вторую победу на предварительном этапе чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура группы G шведы взяли верх над чилийцами с результатом 41:26. В другом матче хозяева турнира египтяне разгромили команду Северной Македонии со счетом 38:19. Положение команд после двух игровых дней: Египет - 4 очка, Швеция - 4, Северная Македония - 0, Чили - 0.

В квартете Е команда Норвегии обыграла швейцарцев - 31:25, а французы были сильнее австрийцев - 35:28. Положение команд: Франция - 4, Норвегия - 2, Швейцария - 2, Австрия - 0.

Гандболисты Исландии, выступающие в группе F, были сильнее Алжира - 39:24. Сборная Португалии победила Марокко - 33:20. Положение команд: Португалия - 4, Исландия - 2, Алжир - 2, Марокко - 0.

Сборная Беларуси в своем втором матче квартета Н уверенно переиграла команду Республики Корея - 32:24. Россияне оказались сильнее словенцев - 31:25. Положение команд: Беларусь - 3, Россия - 3, Словения - 2, Республика Корея - 0.

Сегодня встречи второго пройдут в остальных предварительных группах:

А - Германия - Кабо-Верде, Венгрия - Уругвай.

В - Испания - Польша, Бразилия - Тунис.

С - Хорватия - Ангола, Япония - Катар.

D - Дания - ДР Конго, Аргентина - Бахрейн.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на две шестерки. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства пройдут без зрителей.-0-