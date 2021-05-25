Шведские хоккеисты обыграли швейцарцев в матче группового этапа ЧМ в Латвии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские хоккеисты обыграли швейцарцев в матче первого этапа чемпионата мира в Латвии. Игра команд группы А завершилась со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0), сообщает корресподент БЕЛТА.

Скандинавы постарались реабилитироваться в глазах своих болельщиков за предыдущие поражения от датчан и белорусов. Ответственность за результат поначалу сказывалась на команде Юхана Гарпенлева не лучшим образом. Но постепенно игроки в желто-синей форме обрели уверенность и начали действовать в весьма зрелищном ключе. Игра у северян спорилась и уже к середине стартового периода они повели с преимуществом в две шайбы. Отличились Йеспер Фреден и Адриан Кемпе.

Швейцарцы старались отвечать острыми контратаками и при любом удобном случае также бросали по воротам соперников, но реализация альпийцев оставляла желать лучшего.

Впрочем, на этом шведы не успокоились и продолжили оказывать давление на ворота соперников, которые предпочли действовать от обороны. Во втором периоде Виктор Олофссон и Йеспер Фреден довели счет до крупного.

На этом "Тре Круннур" не остановились, забросив в дебюте третьего периода пятую шайбу. Отличился защитник Магнус Нюгрен. На экваторе заключительной части поединка Нильс Лундквист расторопно сыграв вблизи чужих ворот, еще больше усугубил положение швейцарской дружины. Но и это было еще не все. На 51-й минуте защитники швейцарцев не уследили за Хенриком Теммернесом, который установил окончательный счет матча.

После этого матча положение команд в группе А таково: Словакия – 3 игры/9 очков. Россия – 3/6, Швейцария – 3/6, Дания – 3/5, БЕЛАРУСЬ –3 /4, Швеция – 3/3, Чехия – 3/2, Великобритания – 3/1.

В параллельном матче команд группы В сборная Финляндии уверено обыграла дружину Норвегии – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

После этого поединка положение команд таково: Германия – 3 игры /9 очков. Латвия – 3/7, Финляндия – 3/7, США – 3/6, Казахстан – 3 /4, Норвегия – 3/3, Канада – 3/0, Италия – 3/0.

26 мая на чемпионате мира состоятся четыре поединка. В дневной части игрового дня в группе А сразятся хоккеисты России и Дании (Начало: 16.15), а вечером на лед Олимпийского спортивного центра выйдут сборные Беларуси и Великобритании (20.15).

В группе В на льду "Арены Рига" днем сыграют дружины Казахстана и Германии, а вечером продемонстрируют свои умения ледовые рыцари из Канады и Норвегии.-0-