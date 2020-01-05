5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские хоккеисты выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира в Чехии. В поединке за третье место скандинавы обыграли финских сверстников со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок начался для финской "молодежки" весьма обнадеживающе. На девятой минуте счет открыл Патрик Пуистола. Шведы довольно быстро отыгрались благодаря шайбе Расмуса Сандина. Однако концовка стартового периода осталась за финнами. Результативную атаку провел Матиас Маццелли.

Однако удержать свое преимущество во втором периоде у них не получилось. На 30-й минуте счет сравнял Самуэль Фагемо, а Линус Оберг вывел шведскую команду вперед.

В заключительной трети матча хоккеисты обеих команд старались огорчить друг друга, однако безрезультатно.

Победитель молодежного первенства мира определится в противоборстве команд России и Канады. Североамериканцы постараются взять реванш у подопечных Валерия Брагина за поражение на групповой стадии турнира со счетом 0:6. -0-