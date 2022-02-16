Шведские хоккеисты вышли в полуфинал олимпийского турнира в Пекине

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16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На мужском олимпийском хоккейном турнире в Пекине определился квартет полуфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА. В заключительном четвертьфинальном поединке сборная Швеции взяла верх над командой Канады - 2:0. Счет был открыт только в середине третьего периода, когда ворота канадцев поразил Лукас Уолмарк. Пытаясь уйти от поражения, канадцы за две минуты до окончания третьего периода заменили голкипера шестым полевым игроком, но получили гол в пустые ворота, автором которого стал Антон Ландер. В пятницу, 18 февраля, шведы в полуфинале будут соперничать с действующими олимпийскими чемпионами россиянами, которые обыграли сборную Дании с результатом 3:1. В другом матче за попадание в финал сборная Финляндии встретится с командой Словакии. Финны сегодня были сильнее швейцарцев - 5:1. Словаки одолели команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов. Словацкий голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар отразил все пять послематчевых бросков американцев. Неудачники полуфинальных баталий 19 февраля проведут матч за бронзу, а победители 20 февраля встретятся в игре за чемпионский титул. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!