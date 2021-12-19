Шведские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене

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19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские лыжницы выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Йонна Сундлинг и Майя Дальквист показали в финале время 15 мин. 45,81 сек. Серебро у сборной США - Джесси Диггинс и Джулия Керн отстали от победительниц на 1,11 сек. Бронза досталась словенкам Еве Уревч и Анамарии Лампич - отставание 1,21 сек.
Белорусские лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева, которые также участвовали в данном виде программы, заняли 21-ю позицию итогового протокола.-0-