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07 февраля 2022, 17:10

Шведские спортсмены вышли в лидеры медального зачета пекинской Олимпиады

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7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Швеции вышла в лидеры медального зачета после очередного дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Белорусы пока без наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня из белорусских спортсменов ближе всех к пьедесталу была Динара Алимбекова. На протяжении долгого времени ведущая белорусская биатлонистка лидировала в индивидуальной гонке на 15 км, но один неточный выстрел на последнем огневом рубеже отбросил ее на пятое место. Белорусские конькобежки также не смогли попасть в число призеров. Дебютантка Олимпийских игр Екатерина Слоева заняла 16-е место на дистанции 1500 м, а ее более опытная подруга по команде Марина Зуева оказалась на 23-й строке итогового протокола.

Медальный зачет возглавляет команда Швеции, у которой три награды высшей пробы. На второй позиции россияне - 2 золота, 3 серебра, 2 бронзы, третье место занимает сборная Нидерландов, у которой по 2 золотые и серебряные медали и одна бронзовая награда. Обладателями медалей пекинских Игр уже стали представители 19 стран.

Всего сегодня было разыграно 9 комплектов наград:

Фигурное катание. Командный турнир

1. Россия

2. США

3. Япония

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

1. Макс Парро (Канада)

2. Су Имин (Китай)

3. Марк Макморрис (Канада)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

1. Бит Фойц (Швейцария)

2. Жоан Кларе (Канада)

3. Александр Омодт Килде (Норвегия)

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом

1. Сара Хектор (Швеция)

2. Федерика Бриньоне (Италия)

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды)

2. Михо Такаги (Япония)

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды)

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Дениз Херманн (Германия)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

3. Марте Ройселанн (Норвегия)

Шорт-трек. Женщины. 500 м

1. Арианна Фонтана (Италия)

2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

3. Ким Бутен (Канада)

Прыжки на лыжах. Смешанные команды

1. Словения

2. Россия

3. Канада

Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

1. Рень Цзивен (Китай)

2. Ли Вэньлун (Китай)

3. Лю Шаоан (Венгрия).-0-

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