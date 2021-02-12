Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл спринт на ЧМ в Словении

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл мужскую спринтерскую гонку на чемпионате мира, который продолжается в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинав не имел осечек на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 24 мин. 41,1 сек. Занявший второе место француз Симон Дестье стрелял без промахов, но уступил победителю 11,2 сек. На третьей позиции расположился еще один француз Эмильен Жаклен: его стрельба не была точной (1 промах), однако итоговое время (на 12,9 сек. хуже чем у победителя) позволило уроженцу Гренобля выиграть бронзу планетарного форума.

Что касается белорусов, то лучшим стал Максим Воробей - 24-е место (отставание 1 мин. 10,7 сек., 1 промах). Сергей Бочарников занял 32-ю позицию в итоговом протоколе (отставание 1 мин. 26,9 сек., 1 промах). Антон Смольский стал 33-м (отставание 1 мин. 34,5 сек., 2 промаха). Дмитрий Лазовский, не прошедший назначенный штрафной круг, получил штраф и финишировал с 86-м результатом (отставание 3 мин. 32,2 сек.,1 промах). Всего стартовали 104 спортсмена.

Завтра, 13 января, состоится женская спринтерская гонка, которая начнется в 16.30 по белорусскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Беларусь 5".-0-