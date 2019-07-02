Шведский голкипер Юнас Энрот вернулся в ХК "Динамо-Минск"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот снова будет выступать в составе ХК "Динамо-Минск". С ним заключен контракт на следующий сезон. Такая информация размещена на официальном сайте динамовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юнас Энрот играл в составе "зубров" с 2017 года, в конце прошлого сезона чемпионата КХЛ он перебрался в шведский "Эребру", а затем отправился с национальной сборной Швеции на чемпионат мира в Словакии.

В составе минского "Динамо" Юнас Энрот, которому недавно исполнился 31 год, провел 104 матча, в которых отразил 91,8% бросков. Оба предыдущих сезона минские болельщики признавали шведского голкипера лучшим игроком в составе "зубров".

Подготовку к своему 12-му сезону в Континентальной хоккейной лиге динамовцы начнут под руководством канадского специалиста Крэйга Вудкрофта, ассистентом которого будет известный белорусский форвард Михаил Грабовский. Первый сбор "зубры" проведут в середине июля в Пинске, после чего отправятся на турнир в Нижний Новгород (7-11 августа). Затем они выступят в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге сыграют в Кубке Латвийских железных дорог.

Очередной сезон КХЛ стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. В прошлом сезоне КХЛ "зубры" сыграли неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.-0-