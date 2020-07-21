21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский хоккеист Адам Альмквист стал игроком минского "Динамо". Соглашение с защитником рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

Адам Альмквист - воспитанник шведского клуба ХВ-71. В 2009 году был выбран "Детройтом" на драфте НХЛ. В сильнейшей лиге мира он провел всего два матча. Основные достижения хоккеиста связаны с выступлением в АХЛ. В этой лиге он сыграл 166 матчей, набрал 94 (13+77) очка и стал обладателем Кубка Колдера - главного трофея АХЛ.

Предыдущий сезон в КХЛ швед провел в рядах "Адмирала". За дальневосточную дружину скандинав провел 58 матчей и отметился 26 (8+18) результативными баллами. Кроме того, в карьере Адама Альмквиста значится выступление за еще один клуб КХЛ - "Северсталь" - в сезоне-2014/15.-0-