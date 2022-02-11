Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл золото ОИ на 10 000 м и установил мировой рекорд

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект наград разыграли сегодня участники олимпийского турнира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионом на самой длинной дистанции - 10 000 м - стал швед Нильс ван дер Пул, установивший новый мировой рекорд - 12 мин. 30,74 сек. Это его второе золото Пекина, до этого он был лучшим на дистанции 5000 м, улучшив олимпийский рекорд. Серебро сегодня завоевал нидерландский спортсмен Патрик Руст (+13,85 сек.), который также был вторым на 5000 м. Бронзовую медаль выиграл итальянец Давиде Гьотто (+15,24 сек.).

Конькобежцы разыгрывают в Пекине 14 комплектов олимпийских наград.-0-