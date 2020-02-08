Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении, выиграв турнир серии World Athletics Indoor Tour в польском Торуни и показав результат 6 м 17 см, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters .

20-ти летний швед на недавних состязаниях в Дюссельдорфе был близок к установлению рекорда, однако тогда минимально задел планку локтем, и она упала. Новая попытка в Торуни оказалась более успешной.

Арман Дюплантис начал старты в польском городе с отметки 5 м 72 см. Потом с первой попытки с огромным запасом покорил 5 м 92 см и 6 м 01 см. Потом перенес планку на 6 м 17 см. В первой попытке задел ее ногой. Во второй слегка коснулся, но планка не упала. После этого шведский спортсмен отпраздновал новое мировое достижение сначала с соперниками, а затем с мамой, которая поддерживала сына на трибунах.

Новый рекордсмен мира в прыжках с шестом в помещениях, несмотря на свой возраст, уже достаточно титулованный атлет. В его коллекции медалей - золото чемпионата Европы в Берлине-2018 и серебро чемпионата мира в Дохе-2019.

Прежнее мировое достижение - 6 м 16 см - принадлежало французу Рено Лавильени, который установил его в 2014 году на состязаниях в Донецке. Напомним, что рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке и равен 6 м 14 см. Его легендарный уроженец Луганска установил в 1994 году. -0-