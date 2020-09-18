18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки в прыжках с шестом на открытом воздухе. Историческое для мирового спорта событие случилось на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отныне новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых аренах равен 6,15 м. Именно эта высота покорилась Арману Дюплантису во второй попытке на престижных состязаниях в столице Италии. Ранее достижение принадлежало Сергею Бубке. Украинский легкоатлет установил его в 1994 году. Тогда уроженец Луганска показал результат 6,14 м.

Ранее, в феврале 2020 года, швед переписал на себя мировой рекорд в прыжках в высоту с шестом в помещении - 6,18 м. Случилось это на международном турнире в Глазго.

Арман Дюплантис является чемпионом Европы-2018 в Берлине и серебряным медалистом планетарного форума в Дохе 2019 года.-0-