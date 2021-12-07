Шведский "Шевде" стал соперником минского СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперником гандболистов минского СКА в 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ стал шведский "Шевде". Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч состоится 12 или 13 февраля 2022 года на площадке шведского клуба, ответный поединок за выход в четвертьфинал пройдет 19 или 20 февраля в Минске. В 1/32 финала этих соревнований вице-чемпионы Беларуси были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победил турецкий "Бешикташ" из Стамбула - 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты "Шевде" на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский "Рамат-Хашрон" - 37:28 и 35:29.

Составы остальных пар 1/8 финала Кубка ЕГФ:

"Потайсса" (Турда, Румыния) - "Алингсос (Швеция)";

"Эш" (Люксембург) - "Пльзень" (Чехия);

"Драммен" (Норвегия) - СКИФ (Краснодар, Россия);

"Бая-Маре" (Румыния) - ПАОК (Салоники, Греция);

"Карвина" (Нове-Место, Чехия) - "Арау" (Швейцария);

"Нербе" (Норвегия) - "Фокшани" (Румыния);

"СГАУ-Саратов" (Россия) - "Виктор" (Ставрополь, Россия).-0-