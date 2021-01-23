Шведы и словенцы сыграли вничью на гандбольном чемпионате мира

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские и словенские гандболисты сыграли вничью 28:28 на чемпионате мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА. После ничьей с белорусами (26:26) скандинавы вновь не смогли добиться победы. По ходу игры шведы лишь дважды позволили соперникам выйти вперед, но в самой концовке не удержали свое преимущество. Сборная Беларуси во втором поединке второго этапа потерпела крупное поражение от хозяев мирового первенства египтян - 26:35. В воскресенье, 24 января, белорусы завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Македонии, которая вчера уступила россиянам - 20:32. Положение команд перед заключительными играми: Швеция - 6 очков, Египет - 6, Россия - 5, Словения - 5, Беларусь - 2, Северная Македония - 0. Результаты пятничных матчей в 3-й группе: Швейцария - Португалия - 29:33, Франция - Исландия - 28:26, Норвегия - Алжир - 36:23. Положение команд: Франция - 8, Португалия - 6, Норвегия - 6, Исландия - 2, Швейцария - 2, Алжир - 0. Сегодня вечером очередные встречи состоятся еще в двух группах: 1. Испания - Уругвай, Германия - Бразилия, Польша - Венгрия. Положение команд: Венгрия - 6 очков, Испания - 5, Польша - 4, Германия - 2, Бразилия - 1, Уругвай - 0. 2. Катар - Бахрейн, Хорватия - Аргентина, Дания - Япония. Положение команд: Дания - 6, Хорватия - 5, Аргентина - 4, Катар - 2, Япония - 1, Бахрейн - 0. Список лучших бомбардиров 27-го мужского чемпионата мира возглавляет норвежец Саннер Сагосен, забросивший 42 мяча. Белорус Никита Вайлупов поражал ворота соперников 31 раз и находится на восьмой позиции в бомбардирской гонке. После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!