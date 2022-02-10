Шведы обыграли хоккеистов Латвии на олимпийском турнире

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пекине набирает обороты мужской хоккейный турнир. Сегодня матчи первого тура проходят в двух предварительных группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке квартета С сборная Швеции переиграла команду Латвии с минимальным перевесом в счете - 3:2. В составе победителей голевой дубль оформил форвард московского ЦСКА Лукас Уолмарк. Позже финские хоккеисты встретятся со словаками. В группе А серебряный призер ОИ-2018 сборная Германии сыграет с командой Канады, хоккеисты США проэкзаменуют дебютанта Игр сборную Китая.

Вчера в предварительной группе В датская дружина неожиданно обыграла чехов с результатом 2:1. Действующие олимпийские чемпионы российские хоккеисты с огромным трудом одолели сборную Швейцарии - 1:0.

После завершения предварительного этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-