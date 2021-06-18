Шведы победили словаков на чемпионате Европы по футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Швеции победили словаков со счетом 1:0 в матче второго тура Евро-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в Санкт-Петербурге прошел на высоких скоростях, обе команды много атаковали, но в первом тайме счет не был открыт. После перерыва игра шла в том же ключе на встречных курсах, и на 77-й минуте шведы заработали пенальти, который реализовал Эмиль Форсберг. Этот гол оказался победным для скандинавов.

Завтра в другом матче предварительной группы Е сборная Испании в Севилье примет команду Польши. В стартовом туре словаки одолели поляков - 2:1, а испанцы и шведы разошлись миром - 0:0. Положение команд: Швеция - 4 очка (2 матча), Словакия - 3 (2), Испания - 1 (1), Польша - 0 (1).

Две встречи состоятся сегодня в группе D. В Глазго сыграют сборные Хорватии и Чехии, а в британском дерби в Лондоне встретятся команды Англии и Шотландии. В первый игровой день англичане победили хорватов - 1:0, а чехи были сильнее шотландцев - 2:0.

В группе F встречи второго тура состоятся завтра: Венгрия - Франция, Португалия - Германия. В первый игровой день португальцы разгромили венгров - 3:0, а французы победили немцев - 1:0.

После двух туров положение команд в остальных квартетах таково:

А: Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0;

В: Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0;

С: Нидерланды - 6, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

Сборные Италии, Бельгии и Нидерландов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-