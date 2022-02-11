Шведы разгромили словаков, чехи одолели швейцарцев на хоккейном турнире ОИ

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11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире в Пекине сегодня проходят очередные встречи второго тура первого этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе В сборная Чехии с огромным трудом переиграла в серии послематчевых буллитов команду Швейцарии. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, а победу чехам принес точный бросок Давида Крейчи - 2:1. Также сегодня олимпийские чемпионы Пхенчхана россияне одержали свою вторую викторию, одолев сборную Дании с результатом 2:0. Положение команд после двух игровых дней: Россия - 6 очков, Дания - 3, Чехия - 2, Швейцария - 1. Завтра в последнем туре группового этапа российские хоккеисты встретятся с чешской сборной, а датчане будут соперничать со швейцарцами.

Свою вторую победу в квартете С сегодня добыла сборная Швеции, уверенно переигравшая словаков - 4:1. Позже команда Финляндии сыграет с Латвией. На старте шведы выиграли у латвийских спортсменов со счетом 3:2, а финны были сильнее словацких хоккеистов - 6:2. Положение команд: Швеция - 6 очков (2 матча), Финляндия - 3 (1), Латвия - 0 (1), Словакия - 0 (2).

В группе А встречи второго тура пройдут завтра: Канада - США, Германия - Китай. Вчера хоккеисты Канады без особых проблем обыграли сборную Германии со счетом 5:1, а команда США не оставила никаких шансов на успех дебютантам Олимпиады китайцам - 8:0. Список лучших бомбардиров пекинской Олимпиады сейчас возглавляет нападающий американской дружины Шон Фаррелл, у которого 5 баллов (3 гола и 2 результативные передачи).

После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-

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