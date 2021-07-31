Шведы стали лучшими в олимпийском турнире по метанию диска

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из Швеции лучше всех выступили в олимпийских состязаниях по метанию диска, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем золотой медали стал Даниэль Столь, результат которого 68 м 90 см. Второе место занял его соотечественник Симон Петтерссон - 67 м 39 см, бронзовую медаль завоевал австрийский атлет Лукас Вайсхандингер - 67 м 07 см.

Позже олимпийские медали будут разыграны в смешанной беговой эстафете 4х400 м и на стометровке у женщин.-0-