Швейцарец Бит Фойц выиграл скоростной спуск на Играх в Пекине

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский горнолыжник Бит Фойц стал победителем соревнований в скоростном спуске на Олимпийских играх - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четырехкратный обладатель Малого хрустального глобуса в этой дисциплине показал результат 1 мин. 42,69 сек. Для спортсмена эта олимпийская медаль стала уже третьей - четыре года назад из Пхенчхана Фойц уехал с серебром и бронзой.
Второе место занял 41-летний ветеран из Франции Жоан Кларе (+0,10 сек. отставания), ранее не поднимавшийся на подиум Зимних игр. Бронзовую награду завоевал двукратный олимпийский чемпион австриец Маттиас Майер, проигравший победителю 0,16 сек. Лидер сезона в спуске норвежец Александр Омодт Килде стал только пятым.
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