Швейцарец Марко Одерматт стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золото Игр в Пекине в гигантском слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер общего зачета Кубка мира Одерматт подтвердил статус главного фаворита соревнований, выиграв пятый гигантский слалом в текущем сезоне.

Серебряную медаль завоевал представитель Словении Жан Краньец, уступивший чемпиону 0,19 сек. После первой попытки Краньец шел только восьмым, но лучшее время на второй трассе позволило словенцу показать второй общий результат. Бронзовая медаль досталась действующему чемпиону мира в этой дисциплине французу Матье Февру (+1,34 сек. отставания).

Следующий комплект олимпийских наград в горнолыжном спорте будет разыгран 15 февраля. В этот день на старт скоростного спуска выйдут женщины.-0-