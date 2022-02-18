Швейцарец Райан Регез выиграл золото Олимпиады в ски-кроссе

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский фристайлист Райан Регез стал олимпийским чемпионом в ски-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер сезона в этой дисциплине Регез подтвердил статус одного из главных претендентов на победу. В финале Райан на 0,26 сек. опередил своего товарища по команде и действующего чемпиона мира по ски-кроссу Алекса Фиву. Бронзовую медаль завоевал Сергей Ридзик из России, на 0,13 сек. обошедший шведа Эрика Моберга. Четыре года назад в Пхенчхане россиянин также был третьим.-0-