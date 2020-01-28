Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал Australian Open

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий номер мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер с огромным трудом пробился в полуфинал открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня легендарный швейцарец в пятисетовом четвертьфинальном поединке одолел сотую ракетку планеты американца Тенниса Сандгрена - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В этой игре Роджер Федерер был на грани поражения, но сумел отыграть семь матчболов, а затем "дожал" соперника в пятой решающей партии. Встреча продолжалась более трех с половиной часов.

В матче за выход в финал соперником Роджера Федерера будет победитель сегодняшней встречи между сербом Новаком Джоковичем (2-й номер рейтинга АТР) и канадским теннисистом Милошем Раоничем (35). В прошлом году Новак Джокович добыл свой седьмой чемпионский титул Australian Open, обыграв в решающем поединке испанца Рафаэля Надаля, в активе Роджера Федерера шесть триумфов на этом турнире.

Еще два полуфиналиста Australian Open-2020 определятся 29 января. Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом (5), а швейцарский теннисист Станислас Вавринка (15) сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (7), который во втором раунде обыграл белоруса Егора Герасимова (98).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на кортах "Мельбурн Парка" 2 февраля.-0-