Швейцарка Коринн Зутер стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла олимпийские соревнования в скоростном спуске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка первенствовала на втором крупном турнире подряд: годом ранее в этой же дисциплине швейцарка победила на чемпионате мира. Сегодня Коринн на 0,16 сек. опередила олимпийскую чемпионку - 2018 Софью Годжу из Италии, которая в текущем сезоне выиграла четыре скоростных спуска из шести. Бронзовую медаль завоевала еще одна итальянка Надя Делаго, которая ни разу в карьере не поднималась на подиум этапов Кубка мира.

17 февраля горнолыжницы разыграют медали в комбинации, завтра на старт соревнований в слаломе выйдут мужчины.-0-