Швейцарка Мишель Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в комбинации

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин выиграла золото Олимпиады в комбинации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого вида программы - скоростного спуска - швейцарка была только 12-й, но самое быстрое прохождение слаломной трассы позволило Мишель показать лучший результат по сумме. Гизин защитила титул олимпийской чемпионки, добытый четыре года назад в Республике Корея. Второе общее время показала еще одна представительница Швейцарии Венди Холденер, бронза досталась итальянке Федерике Бриньоне. Для всей тройки призеров эти медали стали уже вторыми на Играх в Пекине.

Главный фаворит комбинации и лидер Кубка мира американка Микаэла Шиффрин не сумела дойти до финиша слаломной трассы.

Последний комплект олимпийских наград в горнолыжном спорте будет разыгран 19 февраля в параллельных командных соревнованиях.-0-