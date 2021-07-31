Швейцарка Нина Кристен стала олимпийской чемпионкой по стрельбе

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская спортсменка Нина Кристен стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале швейцарка установила новый олимпийский рекорд, набрав 463,9 очка. Серебряным призером стала российская спортсменка Юлия Зыкова (461,9), бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Юлия Каримова (450,3). Белорусская спортсменка Мария Мартынова, выступавшая в этом виде программы, не смогла попасть в восьмерку финалисток, заняв 17-е итоговое место.

В турнире стендовой стрельбы среди смешанных пар в трапе олимпийское золото выиграли испанские спортсмены Фатима Гальвес и Альберто Фернандес. Серебряными призерами стали стрелки из Сан-Марино Алессандра Перилли и Жан Марко Берти, бронзу завоевали американцы Меделинн Берно и Брайан Берроуз.-0-