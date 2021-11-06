Швейцарские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Швейцарии выиграли у австралиек со счетом 2:0 и стали вторыми финалистками розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который сегодня завершается в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для победы во втором полуфинальном матче швейцаркам понадобилось только два одиночных поединка. Сначала Джил Тайхман (39) всего за час разгромила в двух партиях Сторм Сандерс (131), отдав сопернице всего три гейма - 6:0, 6:3. Затем Белинда Бенчич (17) также уверенно переиграла в двух сетах Айлу Томлянович (43) - 6:3, 6:2.

На предварительном этапе соревнований на хардовых кортах "О2 Арены" в чешской столице команда Швейцарии стала лучшей в предварительной группе D, обыграв соперниц из Чехии (2:1) и Германии (3:0). Австралийки заняли первое место в группе В, выиграв у бельгиек и белорусок с одинаковым результатом 2:1. Белорусская сборная с таким же счетом уступила еще сборной Бельгии и в итоге оказалась на третьей позиции.

Соперницами сборной Швейцарии в сегодняшнем решающем матче будут российские теннисистки, которые в первом полуфинале в упорной борьбе одолели сборную США с результатом 2:1. На групповом этапе россиянки играли в группе А, где победили команды Франции (2:1) и Канады (3:0), а в группе С американки взяли верх над испанками (2:1) и проиграли словачкам (1:2).

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-